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أصل الحكاية

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

السبت 18/يناير/2020 - 11:15 م
المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد علي
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أحمد سالم
لا تزال فضائح الإخوان الهاربين في تركيا تنكشف يوما بعد يوم، بعد فشلهم في التأثير على استقرار الشارع المصري وتعطيل مسار برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي على الرغم من ما يمارسونه من مخططات خبيثة بتمويلات مليارية تستهدف أمن واستقرار البلاد.

ما فشل فيه الإخوان وفشل فيه مؤخرا المقاول الهارب محمد علي، جعل الفريقين يتصلان ببعضهما من خلال توحيد الهدف، حيث عمد الإخوان طوعا إلى استقطاب المقاول الهارب بعد فشله، ربما للاتفاق على محاولات جديدة أكثر بؤسا من سابقتها.

وفي خضم تلك المحاولات والاتصالات، كان هناك اتصال عبر الواتس آب بين المقاول الهارب محمد علي، والإخواني ياسر العمدة الذي لم يصبه من حظ قيادات الإخوان نصيبا موفورا، فقرر الخروج عليهم، وكأنها تجارة يبقى فيها من يكسب أكثر.

فضح تمويلات إعلام الإخوان

في بداية الاتصال دعا ياسر العمدة، الهارب محمد علي الى زيارته في اسطنبول، فأجابه محمد علي أنه يحادثه مخصوص بسبب هذا الموضع، وهل يقبل عرض الإخوان لزيارة اسطنبول أو لا ؟

إجابة ياسر العمدة شملت فضائح بالجملة لهذا الفصيل الإرهابي، قائلا بالنص "عايز أنصحك كأخ مخلص .. أوعى تآمن لتجار الثورة في تركيا .. الموضوع معاهم قلب بيزنس وللأسف هما مستفيدين علشان بقاء السبوبة".

وأضاف العمدة "هنا في اسطنبول شوية مرتزقة فيه 3 قنوات بياخدوا كل شهر مليون دولار في قناة وطن ومكملين والشرق واكتفوا من أول يوم بدور المعارضة التافهة".

وتابع ياسر العمدة "انت فاهم ان المعارضة في اسطنبول اتمولت بنصف مليار دولار ولم تستطع أن تحرك شعرة في نظام السيسي خلال خمس سنوات".

يد قطر الخبيثة

وتحدث ياسر العمدة تفصيلا عن محاولات يائسة لجماعة الإخوان الارهابية تم تمويلها من الخارج استهدفت إثارة الشارع المصري وحشد لتظاهرات تحت مسمى الثورة.

وقاطع محمد علي، الإخواني الهارب الى تركيا قائلا "طيب هما جابو كل التمويلات دي منين ؟ قطر " ليرد عليه العمدة "طبعا قطر".

وبعدما أفصح العمدة عن حصوله على الجنسية التركية، قال إنه في قطر الآن ومستعد لاستقبال محمد علي وكل ممن على شاكلته ممن دعاهم "بالأحرار" قائلا "فيه هنا مكان ليك ولكل واحد حر زيك".

السؤال الأهم الذي طرحه محمد علي، على ياسر العمدة "عندك ايه يثبت ان الجماعة بتوع اسطنبول حرامية ؟ ليجيب العمدة : اللي بيجيب الشنطة كل شهر اسمه عبد الرحمن أبو دية فلسطيني الأصل ومعاه الجنسية الإنجليزية وشهرته أبو عامر".
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