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رياضة

ليفربول فى الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي وخسارة تشيلسي

السبت 18/يناير/2020 - 11:25 م
صدى البلد
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أحمد هاني
شهدت مبارايات الدوري الإنجليزي اليوم السبت عدد من المفاجأت على مستوي النتائج بعد إنتهاء 8 مباريات أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل فريق مانشستر سيتي حامل اللقب مع مضيفه فريق كريستال بالاس بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "الاتحاد".

وخسر تشيلسي مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد ليتوقف رصيده عند النقطة 39، كما تعادل توتنهام سلبيا مع مضيفه فريق واتفورد، ليتراجع السبيرز، إلى المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي عقب نهاية المبارايات اليوم كالاتي

1- ليفربول 61 نقطة
2- مانشستر سيتي 48 نقطة
3- ليستر سيتي 45 نقطة
4- تشيلسي 39 نقطة
5- مانشستر يونايتد 34 نقطة
6- ولفرهامبتون 34 نقطة
7- شيفيلد يونايتد 33 نقطة
8- توتنهام 31 نقطة
9- كريستال بالاس 30 نقطة
10- آرسنال 29 نقطة
11- ايفرتون 29 نقطة
12- نيوكاسل 29 نقطة
13- ساوثهامبتون 28 نقطة
14- برايتون ألبيون 25 نقطة
15- بيرنلي 24 نقطة
16- وست هام 23 نقطة
17- واتفورد 23 نقطة
18- أستون فيلا 22 نقطة
19- بورنموث 20 نقطة
20- نورويتش سيتي 14 نقطة

ويتبقي مباريتين في ختام الجولة الـ23، عندما يلتقي ليفربول المتصدر حاليًا مع مانشيستر يونايتد، ويلتقي ليستر سيتي مع بيرنلي من نفس الجولة.
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