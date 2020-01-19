تامر هجرس يستعرض لياقته البدنية في الجيم .. شاهد

نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من داخل الجيم.وظهر تامر هجرس في الصورة بالملابس الرياضية داخل الجيم وهو يؤدي التمارين الرياضية الشاقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.وعلق على الصورة قائلًا: "التمرين المتأخر يعني اننى استمتع بالعشاء ونعم انا اتناول الحلوى".وشارك تامر هجرس خلال الموسم الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل "بدل الحدوتة 3".المسلسل بطولة دنيا سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج سينرجي وروزناما.​