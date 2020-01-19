جمال بيومي: بريطانيا أكثر الدول شحا وبخلا في المساعدات الدولية.. فيديو

قال جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المشكلة الرئيسية في مصر أن إجراءات الاستيراد أسهل من التصدير، بسبب البيروقراطية.



وأضاف جمال بيومي خلال لقائه في «ON E» أن بريطانيا أكثر الدول شحا وبخلا في المساعدات الدولية، لذلك لابد أن نعطيها الشعور بالربح عندما تستثمر في مصر وإعطائهم فرص استثمارية.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أنه يطمح بإنشاء مجلس استشاري يضم افراد أصحاب تأثير في أفريقيا والاستعانة بهم، لأن التواجد في افريقيا مهم جدا.



وأوضح أن الرئيس السيسي حريص في كل الزيارات الخارجية في القارة الافريقية بعقد لقاءات مع رؤساء ومسئولي الشركات، لافتا إلى أن الكثيرين لا يعلمون أن الدبلوماسيين معافون من الجمارك لذلك نحتاج إلى مزيد من المعلومات حول التجارة.