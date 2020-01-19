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فن

شاهد.. ماجد المصرى يؤدى تدريبات شاقة في الجيم

الأحد 19/يناير/2020 - 02:48 ص
ماجد المصرى
ماجد المصرى
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محمد بدران
نشر الفنان ماجد المصرى مقطع فيديو جديدا له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر ماجد المصرى داخل الجيم أثناء خضوعه للتدريبات البدنية ويستعرض لياقته البدنية، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه، وعلق قائلًا: "كابتن بلال العالمي".

يذكر أن آخر أعمال ماجد المصرى مسلسل "بحر" الذى عًرض مؤخرًا، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.
شاهد.. ماجد المصرى يؤدى تدريبات شاقة في الجيم
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