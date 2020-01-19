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فن

محمد رجب يرقص في فرح شعبي.. فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 05:45 ص
محمد رجب من كواليس
محمد رجب من كواليس مسلسل الأخ الكبير
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محمد بدران
نشر محمد رجب، فيديو، من كواليس مسلسل الأخ الكبير، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر رجب خلال مقطع الفيديو وهو يرقص على المسرح فى فرح شعبي من احداث المسلسل.

مسلسل الأخ الكبير يتم عرضه حاليًا بطولة كل من زينب عبد الوهاب، هاجر أحمد، إسماعيل شرف، أحمد إمام، محسن منصور، محمود حجازي، ميرهان حسين، هبة مجدي، محمد عز، عبير صبري، دينا فؤاد، راندا البحيري، أحمد حلاوة، أشرف زكي، إيهاب فهمي، عمرو عبد العزيز، محمد نجاتي، أيتن عامر.

وتدور أحداث المسلسل حول شاب فقير يعيش في حي بولاق، حيث يواجه العديد من التحديات في حياته ويحاول التغلب عليها.
محمد رجب يرقص في فرح شعبي.. فيديو
محمد رجب يرقص في فرح شعبي.. فيديو
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