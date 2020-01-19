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أخبار العالم

اليمن.. ارتفاع عدد قتلى ومصابي الهجوم الحوثي على معسكر مأرب

الأحد 19/يناير/2020 - 02:57 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ارتفع عدد قتلى القصف الحوثي لمعسكر الاستقبال في مأرب التابع للحكومة اليمنية الشرعية.

وقال مراسل قناة سكاي نيوز، إن عدد القتلى ارتفع لأكثر من 90 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 130 جريحا.

وشنت مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن المدعومة من إيران هجوما بصاروخ باليستي وطائرات مسيّرة استهدف معسكر الاستقبال التدريبي ومعسكر النصر، القريبين من جبال الفرضة التابعة لمديرية نهم، شمال مدينة مأرب.

وطالبت قيادة الجيش اليمني باتخاذ أقصى درجات الحذر بعد هجوم مأرب الإرهابي.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن الحوثيون استهدفوا مسجدا داخل مركز للجيش في مأرب، وفقا لقناة "العربية".

وأوضحت أن الجيش اليمني أسقط مسيرة فيما انفجرت الثانية في الموقع.
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