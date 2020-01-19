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أخبار العالم

عشرات الآلاف من النساء يتظاهرن ضد ترامب ويطالبن برحيله.. فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 04:27 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
خرجت عشرات الآلاف من النساء في مسيرة نسوية سنوية، في واشنطن ونيويورك، هي الرابعة، للمطالبة بالمساواة في الحقوق، مع هتافات مناهضة، ومطالبين برحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب "نيويورك تايمز"، كان الهدف من المسيرة، إعادة بعض القضايا الخلافية الداخلية إلى السطح، وتسليط الضوء على تغير المناخ، والحقوق الإنجابية والهجرة، وهي ثلاث قضايا اختارها المحتجون والمنظمون. لكن العديد من اللافتات التي رفعت وسط الحشد كانت ساخرة من ترامب أو هاجمته، وطالبت بإقالته أو حثت على عدم التصويت له في انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل.

وقالت لوري كازانوفسكا (66 عاما)، وهي مدعية جنائية متقاعدة جاءت من دولستاون بولاية بنسلفانيا، مع الأصدقاء للقيام برحلة من وسط المدينة خلف البيت الأبيض والعودة "الأمر كله يتعلق بدونالد ترامب.هذه المسيرة تدور حول العديد من القضايا التي تواجه النساء والأسر، لذلك فإن تغير المناخ، بالطبع، في المقدمة. ولكن هنا والآن علينا أن نولي الاهتمام لحماية الديمقراطية في جمهوريتنا. لأنني أعتقد أنها في خطر".

وفي بعض النواحي، كان التركيز على الرئيس هو العودة إلى "عامل القيادة" في المسيرة الأولى، التي عقدت بعد يوم من تنصيب ترامب في عام 2017. وقال العديد من المتظاهرين إن سياسات الإدارة لا يمكن فصلها عن القضايا التي كانوا يحتجون عليها.

عشرات الآلاف من النساء يتظاهرن ضد ترامب ويطالبن برحيله.. فيديو
عشرات الآلاف من النساء يتظاهرن ضد ترامب ويطالبن برحيله.. فيديو
عشرات الآلاف من النساء يتظاهرن ضد ترامب ويطالبن برحيله.. فيديو
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