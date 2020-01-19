سامسونج تطرح التلفزيون المحمول

طرحت ساسمونج العالمية مجموعة من احدث تقنيات شاشات التليفزيون خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي CES 2020 الذى اسدل الستار مؤخرا ومنها التلفزيون الشبيه للمحمول .



وهو تلفزيون يرتبط بالمحمول وشاشته تتخذ شكل المحمول ويمكن ان يتم ادارته يمينا ويسارا مثل وضعيه المحمول .



من جانبه قال يونج هي هان، رئيس قسم تقنيات العرض المرئي في شركة سامسونج للإلكترونيات: "يعتمد المستهلكون في عصرنا الحالي على شاشات العرض للعمل وممارسة التمارين وحتى التسوق من المنزل.



وأضاف أنه مع استمرار تطور أنماط حياتنا، تشهد شاشات العرض هي الأخرى تطورات مستمرة لمواكبة متطلبات المستهلكين وتمكينهم من الاستمتاع بالمحتوى المفضل لديهم بجودة عالية مع اتاحة المعلومات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية.



وتابع: "في إطار رؤية الشركة الهادفة إلى تعزيز التجربة المرئية وتوفير "الشاشات في كل مكان"، يسرنا تقديم تجربة عرض أكثر ديناميكية واتصالًا في المنزل من خلال دمج الميزات التي تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية 8K في شاشات العرض التي طورناها".