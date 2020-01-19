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مرأة

لـ الحوامل.. أفضل 5 مشروبات يجب تناولها لـ صحة الجنين

الأحد 19/يناير/2020 - 10:24 ص
مشروبات للحوامل
مشروبات للحوامل
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نهى هجرس
تحتار العديد من السيدات فى فترة الحمل، في أهم المشروبات التى يفضل تناولها، والتى تمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التى يحتاجها، والحفاظ على نمو الجنين بشكل صحى.

ووفقًا لموقع "times of india" إليكم أفضل وأهم المشروبات التى يفضل تناولها.

- الألبان
يفضل لجميع السيدات الحوامل خلال هذه الفترة تناول الحليب لأنه غني بالكالسيوم وفيتامين ب 12 والبروتين الذي يساعد في نمو الطفل الذي لم يولد بعد بشكل أفضل.

- الليمون
يساعد تناول عصير الليمون خلال فترة الحمل في منع الغثيان ويزيل السموم من جسمك، مما يساعدك على البقاء في مزاج أفضل خلال فترة الحمل.

- الجزر
يساعدك تناول عصير الجزر يوميًا فى الحصول على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين إنتاج الخلايا، ونمو الطفل بصحة جيدة.

- الفواكه الطبيعية
يفضل تناول العصائر من الفواكهه الطبيعية دون إضافة أى شيء بها، وذلك للحصول على الفائدة بشكل كامل.

- الماء
يجب على الجميع، وليس الحوامل فقط تناول المياه بشكل دائم على مدار اليوم حتى يحصل الجسم على القدر الذى يحتاجه، كما تمنع أيضًا ظهور تمددات الجلد.
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