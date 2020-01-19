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حوادث

ضبط تشكيلين عصابيين للإتجار في الحشيش بالقليوبية

الأحد 19/يناير/2020 - 10:21 ص
الاجهزة الامنية -
الاجهزة الامنية - ارشيفية
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث القليوبية من ضبط تشكليين عصابيين للاتجار في مخدر الحشيش بمناطق شبرا الخيمة والخانكة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطاار بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط كل من أمير ك ع ويوسف ا ع عاطلين.

وضبط بحوزتهما 180 جرام حشيش و220 قرصا مخدرا ومبلغ 780 جنيها و2 هاتف محمول وسلاح أبيض ( مطواة ) وبمواجهتهما أقر بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخانكة من ضبط محمود ع ا ورضا ح ع عاطلين وضبط بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن 175 جراما ومبلغ 50 جنيها وهاتف محمول وبمواجهتهما أقر بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
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