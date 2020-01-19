الطفلة التى أبهرت عالم السوشيال ميديا بموهبتها.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن هناك فتاة صغيرة السن لكنها تحدث بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعى.



وأضافت الإعلامية لميس سلامة، فى حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هذه الفتاة أصبحت واحدة من مشاهير "فيس بوك" خلال فترة قصيرة جدا بسبب فيديوهاتها التى تحقق أكبر عدد من المشاهدة.



وأشارت إلى أن الطفلة "كارولينا" يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك" أكثر من 2 مليون ونصف المليون متابع، والسبب أنها واحدة من أشهر العازفين على آلة الكمان.



وأوضحت أن الطفلة "كارولينا" تعزف أشهر المقطوعات الموسيقية أمام جمهورها، لافتة إلى أن كارولينا تعزف فى الشوارع والميادين أيضًا.



وأكدت أنه على الرغم من صغر سن كارولينا، إلا أنها تتميز بجرأة كبيرة، إلى جانب الإبداع والبهجة التى تنشرها، موضحة أن أقل فيديو لها يحصل على 7 ملايين مشاهدة.