AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الطفلة التى أبهرت عالم السوشيال ميديا بموهبتها.. فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 10:40 ص
كارولينا عازفة الكمان
كارولينا عازفة الكمان
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن هناك فتاة صغيرة السن لكنها تحدث بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت الإعلامية لميس سلامة، فى حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هذه الفتاة أصبحت واحدة من مشاهير "فيس بوك" خلال فترة قصيرة جدا بسبب فيديوهاتها التى تحقق أكبر عدد من المشاهدة.

وأشارت إلى أن الطفلة "كارولينا" يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك" أكثر من 2 مليون ونصف المليون متابع، والسبب أنها واحدة من أشهر العازفين على آلة الكمان.

وأوضحت أن الطفلة "كارولينا" تعزف أشهر المقطوعات الموسيقية أمام جمهورها، لافتة إلى أن كارولينا تعزف فى الشوارع والميادين أيضًا.

وأكدت أنه على الرغم من صغر سن كارولينا، إلا أنها تتميز بجرأة كبيرة، إلى جانب الإبداع والبهجة التى تنشرها، موضحة أن أقل فيديو لها يحصل على 7 ملايين مشاهدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لميس سلامة: 70 % من الأطفال فى المدارس يتعرضون للتنمر.. فيديو

لميس سلامة: 16 الف طفل استفادوا من برنامج جامعة الطفل.. فيديو

لميس سلامة عن حالة الجو: بحب الصيف عن الشتاء.. فيديو

لميس سلامة توجه نصائح للمواطنين قبل حلول 2020.. فيديو

لميس سلامة: الخير اللى بتعمله لـ غيرك النهارده بكره هيرجعلك.. فيديو

أبلة فاهيتا تحرج لميس الحديدي وتهديها خرطوشة سجائر على الهواء

ترشيحاتنا

محمد صلاح يستهدف فك عقدة مانشستر يونايتد

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة لـ مي عز الدين

أول تعليق من أصالة على احتمالية الصلح مع أنغام.. فيديو

زلزال بقوة 4.09 درجة يضرب الغردقة .. تفاصيل

ضعي ملعقة ملح الليمون فى غسالة الملابس وشاهدي ماذا يحدث

الأهلي والمقاولون .. موعد مباريات اليوم الأحد 19-1-2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

بعد تراجع المبيعات .. عروض بقيمة 14 ألف جنيه على هوندا سيفيك 2020 honda civic

كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد