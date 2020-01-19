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مرأة

بـ لوك جديد.. نرمين الفقى تتألق داخل صالون التجميل

الأحد 19/يناير/2020 - 11:48 ص
نرمين الفقى
نرمين الفقى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة نرمين الفقى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وناعمة.

وظهرت نرمين الفقى، بفستان قصير باللون الأبيض والبيج المنفوش، ووضعت حزاما على الخصر باللون البيج الذى يبرز رشاقتها وجمالها، وانتعلت بوت طويل باللون البيج الفاتح.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى المكياج على الألوان الهادئة التى تبرز جمالها مع أحمر للشفاه باللون النبتى اللامع.

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واختارت تسريحة مختلفة للشعر وتركت القليل من الخصلات المتطايرة التى تبرز جمال ملامحها.

ووضعت عقدا طويلا حول الرقبة كإكسسوارات أنيق وناعم مع ساعة وخاتم لليد باللون الذهبى.
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