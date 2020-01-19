لا نرغب في التعاقد معك.. رسالة صادمة من الإسماعيلي لـ صالح جمعة





وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلي أن النادي رفض الأمر تماما وتراجع عن فكرة ضم اللاعب مشددا أن مهما كان اسم اللاعب فإن الإسماعيلي ناد كبير وعريق ويصنع اسم نجوم الكرة المصرية.



أما بالنسبة لـ صالح جمعة فأكد أن تصريحات صالح جمعة بشأن عدم رغبته في الانضمام لـ الإسماعيلي كانت مسيئة لهذا الكيان العظيم.



وجه رسالة لـ صالح جمعة بأن النادي لا يرغب في التعاقد معه وضمه مشددا أن الإسماعيلي صنع اسم معظم نجوم الكرة المصرية ولا يسعى لضم لاعب يطلق مثل هذه التصريحات.

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي حقيقة مفاوضات الفريق الأول لضم حسين السيد وصالح جمعة نجمي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.وأكد صبري المنياوي في تصريحات إذاعية صباح اليوم عبر أثير " 9090 " أن النادي خاض مفاوضات لضم حسين السيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن نجم الأهلي طلب الحصول على 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد، بالإضافة لحصوله عليها قبل توقيعه على العقد.