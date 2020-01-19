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رياضة

برعاية zed.. أمسية كروية للجنة المنظمة لبطولة الصيد

الأحد 19/يناير/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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نور عادل
اجتمعت اللجنة المنظمة لبطولة نادى الصيد لكرة القدم برعاية ZED امس السبت في أمسية كروية لوضع الرتوش للبطولة التي تنطلق 30 يناير وتستمر حتى 7 فبراير المقبل.

حضر الأمسية الكروية مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي والإعلام سيف زاهر و أحمد دياب العضو المنتدب لشركة zed للاستثمار الرياضى و رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من لاعبى أكاديمية كرة القدم ولاعبي الفرق المشاركة.

ووجه أحمد دياب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الشكر لأولياء الأمور و رئيس وأعضاء نادي الصيد على الاهتمام الكبير بالبطولة ووعد بتنظيم عالمي يليق بالفرق المشاركة واسم نادي الصيد، و تمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة.

أقيمت قرعة بطولة الصيد السنوية 12 يناير الماضي ، بأحد الفنادق الكبرى على النيل بوسط البلد، وحضرها محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد وأعضاء المجلس و وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة ORA، و أحمد دياب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد الشرقاوي مدير البطولة،و سيد بدير المنسق العام للبطولة، وعدد كبير من نجوم الإعلام والكرة أبرزهم سيف زاهر، حازم إمام ومحمد زيدان وعماد متعب ومحمد شوقي ..بالإضافة لاعضاء مجالس إدارة و ممثلين للاندية التي ستشارك في البطولة. 

وتقام البطولة في الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير بمشاركة 42 ناديا يتنافسون في 5 مسابقات لأعمار سنية مختلفة مواليد 2006 و2007 و2008 و2008 و2010، حيث تقام المباريات على ملاعب نادي الصيد بالدقي ونادي zed بالشيخ زايد. 

اللجنة المنظمة للبطولة تضم أحمد دياب رئيسا ومعه أشرف الفار ومحمود عاشور نائبان الرئيس ومحمد الشرقاوى مديرا للبطولة وسيد بدير منسق عام.
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