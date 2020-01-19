AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد

الأحد 19/يناير/2020 - 01:47 م
أنغام
أنغام
Advertisements
هاجر هانئ
تحتفل اليوم 19 يناير الفنانة والمطربة أنغام بعيد ميلادها الـ 48، فقد اعتادت أنغام على جذب الأنظار بأناقتها وإطلالاتها الجذابة التى تظهر بها فى مختلف المناسبات سواء الحفلات الغنائية أو أعمالها الفنية.

أنغام من النجمات اللاتى يعشقن اتباع أحدث صيحات الموضة، كما تحرص دوما على اختيار قطع الملابس التى تبرز رشاقتها وتزيد من جمالها أيضا، مما جعلها تلفت الأنظار دائما بفساتينها الراقية التي تظهر بها.

تتمتع أنغام بذوق رفيع فى اختيار الإطلالات وبالأخص الفساتين، فتجمع فساتين أنغام دائما بين الأناقة والنعومة، وتعتمد فى الأغلب على الأقمشة الرقيقة والألوان الجذابة التى تتناسق معها، وتفضل دائما ارتداء الفساتين التى تحمل توقيع أشهر مصممين الأزياء مثل زهير مراد و زياد نكد وغيرهم من المصممين العالميين.

كما تحرص أنغام على التنوع بين تصميمات الفساتين ولا تسير على وتيرة واحدة، حيث اعتمدت على الفساتين البسيطة والمنقوشة والقصيرة والمنفوشة وغيرها من الموديلات المختلفة والمتنوعة.
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد
Advertisements

موضوعات متعلقة

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها

مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها

أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها

مبهرة وملفتة.. 25 صورة تثبت أن درة ملكة الأناقة

بعد تخلصها من الوزن الزائد.. 15 صورة تبرز رشاقة أيتن عامر فى عيد ميلادها

جريئة ولافتة.. 10 صور تكشف عن إطلالات علا غانم فى عيد ميلادها

ترشيحاتنا

تحرك عاجل بالبرلمان لاستدعاء وزيرة الصحة بشأن اختفاء 15 نوعا للأدوية دون بديل

باستثناء غرفة الكهرباء.. إعلان قواعد تركيب العدادات للمناطق العشوائية نهاية الأسبوع

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

السودان.. حقيقة الإفراج عن وداد بابكر زوجة البشير

أخبار الرياضة ليلا .. التفاحة الفاسدة بالأهلي .. ورطة لاتحاد الكرة .. حوار محمد صلاح

الأرصاد تكشف عن موعد استقرار الأحوال الجوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد

مدينة فرنسية على أرض مصرية .. 20 صورة ترصد جمال مدينة بور فؤاد أول نقطة بقارة آسيا

فى زيارة مفاجئة ليلا.. محافظ البحر الأحمر ينقذ طفلة بمستشفى الغردقة