فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد

تحتفل اليوم 19 يناير الفنانة والمطربة أنغام بعيد ميلادها الـ 48، فقد اعتادت أنغام على جذب الأنظار بأناقتها وإطلالاتها الجذابة التى تظهر بها فى مختلف المناسبات سواء الحفلات الغنائية أو أعمالها الفنية.
أنغام من النجمات اللاتى يعشقن اتباع أحدث صيحات الموضة، كما تحرص دوما على اختيار قطع الملابس التى تبرز رشاقتها وتزيد من جمالها أيضا، مما جعلها تلفت الأنظار دائما بفساتينها الراقية التي تظهر بها.
تتمتع أنغام بذوق رفيع فى اختيار الإطلالات وبالأخص الفساتين، فتجمع فساتين أنغام دائما بين الأناقة والنعومة، وتعتمد فى الأغلب على الأقمشة الرقيقة والألوان الجذابة التى تتناسق معها، وتفضل دائما ارتداء الفساتين التى تحمل توقيع أشهر مصممين الأزياء مثل زهير مراد و زياد نكد وغيرهم من المصممين العالميين.
كما تحرص أنغام على التنوع بين تصميمات الفساتين ولا تسير على وتيرة واحدة، حيث اعتمدت على الفساتين البسيطة والمنقوشة والقصيرة والمنفوشة وغيرها من الموديلات المختلفة والمتنوعة.
أنغام من النجمات اللاتى يعشقن اتباع أحدث صيحات الموضة، كما تحرص دوما على اختيار قطع الملابس التى تبرز رشاقتها وتزيد من جمالها أيضا، مما جعلها تلفت الأنظار دائما بفساتينها الراقية التي تظهر بها.
تتمتع أنغام بذوق رفيع فى اختيار الإطلالات وبالأخص الفساتين، فتجمع فساتين أنغام دائما بين الأناقة والنعومة، وتعتمد فى الأغلب على الأقمشة الرقيقة والألوان الجذابة التى تتناسق معها، وتفضل دائما ارتداء الفساتين التى تحمل توقيع أشهر مصممين الأزياء مثل زهير مراد و زياد نكد وغيرهم من المصممين العالميين.
كما تحرص أنغام على التنوع بين تصميمات الفساتين ولا تسير على وتيرة واحدة، حيث اعتمدت على الفساتين البسيطة والمنقوشة والقصيرة والمنفوشة وغيرها من الموديلات المختلفة والمتنوعة.