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أخبار العالم

أردوغان إرهابي .. هتافات أمام مقر انعقاد مؤتمر برلين احتجاجا على مشاركة الرئيس التركي.. فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 03:04 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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رحيم يسري
انطلقت مظاهرات أمام مقر انعقاد مؤتمر برلين، حيث يرفض المحتجون مشاركة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى القمة.

وأغلقت السلطات الألمانية بعض الطرق فى العاصمة الألمانية برلين استعدادا لانطلاق المؤتمر.

ورصد مقطع فيديو تجمع المتظاهرين وهتافهم "أردوغان إرهابي وقاتل ومستعمر".

وتجمع عشرات من أبناء الجالية الكردية والليبية الإيزيديين العراقيين أمام مقر انعقاد مؤتمر برلين ضد مشاركة "الديكتاتور" اردوغان في القمة.

وتنطلق اليوم الأحد، اجتماعات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية بمشاركة مصر ودول إقليمية ودولية، لبحث توحيد الموقف الدولي حول آلية حل الأزمة الليبية، ودعم أى حل سياسى تتفق عليه الأطراف السياسية الليبية.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات مثل "لا للتدخل التركى فى ليبيا"، ورفع المتظاهرون لافتات أخرى لصور تبين دعم أردوغان تنظيم داعش الإرهابى.
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