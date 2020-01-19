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أخبار البلد

الأوقاف: وقف المزاد العلني لمبنى مصطفى النحاس

الأحد 19/يناير/2020 - 02:52 م
الأوقاف: وقف المزاد
الأوقاف: وقف المزاد العلني لمبنى مصطفى النحاس
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محمود ضاحي
أعلنت وزارة الأوقاف، وقف المزاد العلني لمبنى رئيس وزراء مصر الأسبق مصطفى النحاس بسمنود، موضحة أنها تدرس الاستخدام الأمثل للمكان في ضوء ما يحقق مصلحة الوقف ويحافظ على رمزية المكان.

وأكدت الوزارة أن الحفاظ على أي رمز مصري تاريخي أو معاصر والتعامل معه بما يليق به أمر غير قابل للنقاش، وهو ما سنتعامل في إطاره مع المبنى الذي كان يسكن به رئيس وزراء مصر الأسبق مصطفى النحاس بسمنود.

على جانب آخر، كانت وزارة الأوقاف، أعدت تقريرا حول ما حققته الوزارة خلال فترة توليه المسئولية فى يوليو 2013 حتى ديسمبر 2019، حيث أكدت أنه خلال هذه الفترة شهدت نقلة نوعية فى تحسين الأحوال المالية للأئمة، وإيجاد نسق فكرى وسطى مستنير، وإعداد برامج تأهيل عصرية للأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف، وإحداث حركة دائبة فى مجال التأليف والترجمة والنشر، وعقد المؤتمرات والمسابقات الدولية لخدمة القرآن الكريم، وتفعيل دور الوزارة فى مجال أعمال البر وتنمية وخدمة المجتمع، وبذل جهود كبيرة لعمارة المساجد بتكلفة تزيد على 2.8 مليار جنيه، إلى جانب إنجاز 16041 وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على مليارى جنيه، منها 12598 وحدة إسكان اجتماعي، وتعظيم الموارد الذاتية للوزارة فى مختلف المجالات.
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