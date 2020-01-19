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مرأة

ودعت البراءة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات مي عز الدين

الأحد 19/يناير/2020 - 03:25 م
مي عز الدين
مي عز الدين
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نورا نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة مي عز الدين والتي أكملت اليوم عامها الأربعون ، فهي من مواليد 19 يناير 1980 ، وبدأت مشوارها الفني عام 2001 .

شهدت إطلالات مي عز الدين تطور كبير ، فمن يتابعها قبل عام 2013 يعلم أنها كانت تميل إلى الظهور بطبيعتها وكانت تتميز بحواجبها الكثيفة وبتغيير لون شعرها كل فترة كما لم تكنّ تعطي اهتماما كبيرا بإرتداء ملابس تتفق مع صيحات الموضة ولكن بعد علم 2013 حدث تغيير كامل في إطلالات مي عز الدين .

جاء بداية التغيير من خلال تخلصها من وزنها الزائد حيث أصبحت تتمتع بجسم مثالي أما التغيير الثاني فكانت من خلال إجراء عملية تجميل بسيطة بأنفها .

أما فيما يتعلق بإطلالات مي عز الدين ، فهي زادت أناقة وجمالًا ، وأصبحت تميل إلى إرتداء الفساتين البسيطة التي تبرز جمالها كما أصبحت تلجأ للمكياج البسيط الذي يتناسب مع لون بشرتها إلا أنها لا تتخلى عن العدسات الملونة ..
ودعت البراءة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات مي عز الدين
ودعت البراءة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات مي عز الدين
ودعت البراءة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات مي عز الدين
ودعت البراءة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات مي عز الدين
ودعت البراءة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات مي عز الدين
ودعت البراءة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات مي عز الدين
ودعت البراءة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات مي عز الدين
ودعت البراءة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات مي عز الدين
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