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أخبار العالم

ليبيا.. توقف إنتاج حقل الشرارة النفطي

الأحد 19/يناير/2020 - 03:21 م
حقل الشرارة النفطي
حقل الشرارة النفطي في ليبيا
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قسم الخارجي
أكد مصدر ليبي توقف إنتاج النفط من حقل الشرارة تدريجيًا بعد إغلاق صمامات الرياينة باالمنطقة الغربية، وفقا لموقع "218".

وفي وقت سابق قال بشير الشيخ زعيم حراك غضب فزان، المسمى بذلك نسبة إلى منطقة صحراء فزان بجنوب غرب ليبيا: إن الحراك يستعد لإغلاق حقلي الشرارة والفيل للدفع بمطالب اقتصادية وأمنية.

وأضاف: "نحن الآن نستعد ونتجمع لإغلاق حقلي الشرارة والفيل. حتي الآن لم نغلق (الحقلين)".

ويأتي ذلك بعد يومين فقط من إغلاق موانئ وحقول نفطية أخرى شرق ليبيا.

ويبلغ إنتاج حقل الشرارة نحو 300 ألف برميل يوميا بينما ينتج حقل الفيل نحو 70 ألف برميل يوميا.
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