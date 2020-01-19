رسالة من السعودية بشأن ما يحدث في المنطقة العربية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس.





وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الدولية.





حضر الاستقبال، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف.





عقب ذلك أقام وزير الخارجية السعودي مأدبة غداء في ديوان الوزارة تكريمًا لــوزير خارجية جمهورية قبرص والوفد المرافق.





وبهذه المناسبة، أدلى وزير الخارجية بتصريح لوكالة الأنباء السعودية نوه فيه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.





وأضاف قائلا:" إن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار هناك، وتؤكد على دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها.



