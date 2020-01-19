مناقشة القضايا الإقليمية.. وزير الخارجية القبرصي في ضيافة ملك السعودية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم، وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليديس.
ونقل وزير خارجية قبرص في بداية الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، فيما حمّله الملك المفدى تحياته له.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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ونقل وزير خارجية قبرص في بداية الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، فيما حمّله الملك المفدى تحياته له.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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حضر الاستقبال،الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس، وعدد من المسؤولين.