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أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: سلوك تركيا غير مقبول ونقف بقوة إلى جانب قبرص

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:28 ص
رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين
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أ ش أ
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقبل بسلوك تركيا وأنه سيقف بقوة إلى جانب قبرص.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته لين مؤخرا مع رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلنكوفيتش في العاصمة "زغرب".

وفي السياق ذاته، أعلن بلنكوفيتش، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن سياسة أوروبا حول هذا الشأن ستبقى في سياق قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بلنكوفيتش:"أننا نقف بقوة إلى جانب قبرص الدولة العضو"، بينما أضافت فون دير لين أنه من المهم جدًا دعم قبرص في هذا الصدد، وأنه لا يمكننا قبول السلوك الذي نراه من قبل تركيا في هذا الشأن.

كانت قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في يونيو الماضي قد أبدت "قلقها بشكل جدي" بشأن أنشطة الحفر غير القانونية الحالية التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط​، وأعربت عن أسفها لأن تركيا لم تستجب بعد لدعوات الاتحاد الأوروبي المتكررة لوقف عمليات التنقيب غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

ودعا زعماء الاتحاد الأوروبي دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي إلى تقديم خيارات لاتخاذ الإجراءات المناسبة دون تأخير.
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