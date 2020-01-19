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منوعات

قرار هام لوزارة البيئة السعودية.. تعرف عليه

الأحد 19/يناير/2020 - 04:42 م
وزارة البيئة والمياه
وزارة البيئة والمياه والزراعة
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محمود نوفل
رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من الأغنام (ضأن، ماعز) والأبقار من دولتي أسبانيا وألبانيا.

وأوضحت الوزارة أن رفع الحظر يأتي بناء على التقرير المقدم من الفريق الفني السعودي الذي زار دولتي أسبانيا وألبانيا، بعد الوقوف على الوضع الصحي البيطري والخدمات البيطرية المقدمة هناك، وكذلك التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية oie .

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة, قد أعلنت في وقت سابق عن 10 ضوابط وآليات جديدة لاستيراد المواشي الحية، تضمنت تحديد أوزان قياسية لكل رأس من الماشية (الضأن، الماعز، الأبقار، الإبل)، وتهدف الضوابط إلى تقليل استنزاف الأعلاف بعد دخول المملكة، والحد من انعكاسات إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء على تربية المواشي، كما ستطبّق على الإرساليات الواردة إلى المملكة حسب الوضع الوبائي لكل دولة.

وأوضحت الوزارة أنّها قامت بتطبيق الآليات الجديدة في جميع المحاجر، مبينة أن لكل نوع من السلالات وزن محدد، وتم تحديد 35 كيلو جرامًا للضأن (العواسي والسواكني)، و25 كيلو جرامًا للبربري، و20 كيلو جرامًا للماعز، و280 كيلو جرامًا للأبقار، و200 كيلو جرام للإبل، على أن تقوم الوزارة بمراجعه الأوزان مستقبلًا.

وأشارت الوزارة، إلى أن تطبيق الإجراءات المحجرية في منفذ الدخول تشمل: التأكّد من المستندات المصاحبة للإرساليات ومطابقتها للاشتراطات الصحية، والكشف الظاهري على المواشي، وسحب العيّنات اللازمة لتحليلها مخبريًا ضد الأمراض المدرجة في الآلية حسب عدد المواشي في الإرسالية الواحدة.

ولفتت إلى أنه في حالة الاستيراد من الدول والمناطق المعلن خلوها من الأمراض الوبائية من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، والمسموح الاستيراد منها إلى المملكة ستكشف ظاهريًا، وفي حالة الاشتباه سيتم سحب العينات للفحص المخبري، وتحجر في محاجر الوزارة أو مزرعة المستورد لإكمال التحصينات اللازمة.

وتشترط الوزارة لاستيراد المواشي الحية الحصول على إذن الاستيراد، وتطبيق الاشتراطات الصحية في بلد المصدر، والإجراءات المحجرية في منافذ الدخول، وإثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية (الأوزان القياسية للمواشي والإجراءات التنفيذية لوزن الإرساليات والتحصين).

ودعت الوزارة المستفيدين الاطّلاع على اللائحة الجديدة عبر بوابتها الإلكترونية.
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