بعد إحراز أول أهدافه في مانشستر يونايتد.. محمد صلاح يتصدر تويتر.. ومغردون: شكرا فخر العرب

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #صلاح بعد إحرازه أول أهدافه في شباك مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏هدف صلاح وأليسون ركض من مرماه لمرمى مانشستر يونايتد للاحتفال مع صلاح بسبب الاسيست.





‏مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانله تاني في السقعه يا قلب مصر 👑🇪🇬



‏هدف محمد صلاح امام مانشستر يونايتد و اسبرنت عالمى و انهاء من الملك المصرى 🇪🇬🤴



‏🔴الرد بالملعب، أخيرًا صلاح يسجل في اليونايتد بمباراه كان القدر رحيمًا بالمانيو للخروج بهدفين فقط..



مسألة وقت لرفع اللقب الغائب، لا أرى في هذا الوقت فريقًا في العالم أفضل من ليفربول🔥



‏انا بحب صلاح اوي ي جماعة ❤❤



‏الفريق الوحيد الذي سرق نقاط من ليفربول هذا الموسم هو مانشستر الذهاب

صلاح: هذا لانني كنت مصاب

قول وفعل يابو مكة قتلتهم بالدقيقة 90 وحرمتهم من بطولتهم الوحيدة والي هي عدم تسجيلك ضدهم





‏صلاح بالمرتدة وبالسرعه يقتنتنل اليونايتد ويفك عقدة التسجيل ضدهم ..

شككككرًا فخر العرب ❤️❤️

