وفد من جامعة عين شمس يتفقد عددا من مشروعات منطقة هضبة الجلالة

نظمت قوات الدفاع الشعبي بالتعاون مع جامعة عين شمس تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة، ود.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والعقيد ا.ح محمد رمضان مدير ادارة التربية العسكرية بجامعة عين شمس والمقدم اسامة ابو العلا بادارة التربية العسكرية بالجامعة، زيارة ميدانية لطلاب الجامعه الي مشروعات هضبة الجلاله البحرية، وذلك في إطار اهتمام القياده العامه للقوات المسلحة للارتقاء بمستوي الوعي ورفع روح الولاء والانتماء لدي طلاب الجامعات بالتعرف علي المشروعات القوميه التي تقوم بها الدولة المصرية.



وتفقد وفد جامعة عين شمس، عددًا من المشروعات التي تم تنفيذها بمنطقة هضبة الجلالة، وكان في استقبال الوفد اللواء ا.ح محمود فكري مدير المشروع واللواء ا.ح أيمن عادل نائب مدير المشروع.



وشملت الجولة المرور بطريق منطقة العين السخنة وجبل الجلالة كما تضمنت مدينة الرخام والجرانيت بالجلالة، التي تضم 8 مصانع رخام بطاقة إجمالية 24 مليون متر مربع سنويًا، ومصنع جرانيت بطاقة مليون متر مربع سنويًا.



واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي للموقف ومراحل التنفيذ للمشروع التنموي المتكامل للرخام والجرانيت.



كما تضمنت الجولة زيارة طريق الجلالة ووصلاته الفرعية بإجمالي أطوال 117 كم والذى يهدف إلى خلق محور مرورى آمن بديلا عن الطريق الساحلي في المسافة من العين السخنة وحتى الزعفرانة.



وتشمل مدينة الجلالة المقامة (أعلى هضبة الجلالة) كافة الخدمات والمرافق، وجامعة الجلالة والتي صممت على طراز عالمى وتضم 13كلية، كما تضم منتجع الجلالة السياحي والذى يعتبر بمثابة نقلة نوعية في مستوى الخدمات السياحية في مصر من حيث تكامل كافة العناصر السياحية من فنادق و فيلات وشاليهات و ملاهي مائية و أنشطة ترفيهية وتجارية.



وتهدف مشروعات جبل الجلالة إلى خلق مجتمع تنموى حضاري جديد يتضمن كافة الخدمات السكنية / التجارية / التعليمية والسياحية للمنطقة التي تتمتع بطبيعة خلابة ذات طابع سياحي فريد من حيث الطبيعة الجبلية والساحلية توفر تلك المشروعات أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المجالات السياحية / التعليمية / التجارية.



يقوم بتنفيذ المشروع أكثر من (100) شركة مصرية وطنية وأكثر من (10) مكاتب استشارية هندسية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وفي نهاية الجولة قام وفد الجامعة بزيارة محطة مياه الجلالة، والتي تعد معجزة مصرية على خليج السويس حيث تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالجلالة، بطاقة 150 ألف متر مكعب فى اليوم، وكانت بمثابة تحدٍ كبير لتوفير المياه فى منطقة جبلية صعبة، يصعب الحفر بها، لكن استطاعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إدارة المياه تنفيذ المشروع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تحلية المياه لإنجاز المشروع فى أقل مدة زمنية بأعلى جودة وأقل تكلفة مالية من المشروعات المثيلة فى الدول الأخرى.



وفي ختام الجولة أشاد وفد طلاب بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع وفقا للمعايير الدولية، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لذلك بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على حركة الاستثمار والسياحة والصناعة، فضلًا عما يحققه من الاستفادة من البيئة النقية ودرجة الحرارة المعتدلة أعلى هضبة الجلالة وتدشين مشروعات سياحية وعلاجية تساهم في تحقيق التنمية الشاملة لهذه المنطقة.