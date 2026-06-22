صناعة الأثاث على طريق القفزة.. الحكومة تراجع التحديات وتستهدف مضاعفة الصادرات

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع وفد غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة، لمناقشة التحديات التي تواجه صناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب، واستعراض مؤشرات أداء القطاع، ورؤية الغرفة لتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً، إلى جانب بحث مستهدفات زيادة الإنتاج والصادرات وآليات دعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بحضور مها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة.



محاور التطوير



ناقش الاجتماع عدداً من المحاور الهادفة إلى الارتقاء بصناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب، شملت توفير الخامات اللازمة من الأخشاب، وتوفير الماكينات والتقنيات الحديثة الداعمة للتصميمات المتطورة، والتوسع في إقامة المعارض المتخصصة، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية، إلى جانب دعم المبادرات التمويلية التي تسهم في تطوير القطاع.

وتابع: كما تم واستعراض آليات فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة، والاستعانة بالخبرات المحلية البارزة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، بما يعزز دمج صغار الصناع مع المصانع الكبرى، ويدعم جهود التسويق المحلي والترويج الخارجي.



تطوير الإنتاج والخامات



أكد الوزير في مستهل اللقاء الاعتزاز بصناعة الأثاث باعتبارها من الصناعات العريقة في مصر، والتي تمتلك قاعدة إنتاجية وخبرات متراكمة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو أكبر وزيادة مساهمتها في الإنتاج والصادرات.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بدعم القطاع ومعالجة التحديات من خلال تطوير إنتاج المواد الخام من الأخشاب المصنعة لخفض تكلفة الإنتاج وإحلال الواردات بما يعزز التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.



احتياجات السوق



وشدد الوزير، على أهمية الوقوف على احتياجات السوق وما يتطلبه من مواصفات والعمل على مواكبتها وتلبيتها بصورة مستمرة، مع ضرورة تطوير التصميمات وتحسين جودة المنتج بما يدعم القدرة التنافسية لصناعة الأثاث.



زيارات ميدانية



وأعلن المهندس خالد هاشم، اعتزام الوزارة تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث خلال الأسابيع المقبلة للوقوف على واقع الصناعة والتحديات على أرض الواقع، مؤكداً أن هذه الزيارات ستسهم في إعداد دراسة متكاملة قائمة على بيانات دقيقة وواقعية، تمهيداً لاتخاذ قرارات داعمة تحقق قفزة في حجم الصادرات المصرية من الأثاث واستعادة مكانته، مع تعزيز قدرته على مواكبة متطلبات السوق من حيث التصميم والخامات المناسبة.

من جانبه، أعرب المهندس محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، عن تقديره لجهود وزارة الصناعة وحرصها على فتح قنوات تواصل مباشر مع المصنعين، بما يسهم في دعم بيئة الصناعة وتعزيز تنافسية القطاع.