بالصور.. قادة العالم يستمعون لرؤية الرئيس السيسي حول الأزمة في ليبيا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر برلين الذي عقد اليوم الأحد بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبحث تطورات الأزمة الليبية بمشاركة عدد من قادة الدول الكبرى.



واستمع المشاركون لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى حول الأزمة الليبية وسبل حلها .



ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع التواصل الاجتماعى « فيس بوك » صورا لاجتماع الرئيس السيسى وقادة العالم لبحث الأزمة الليبية والذى عقد اليوم فى برلين .



وكتبت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي : « الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث وقادة العالم أهم التطورات بشأن الأزمة في ليبيا على هامش مؤتمر برلين المنعقد الآن في ألمانيا».