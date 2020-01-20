نقيب أطباء المنيا: البلاغ المقدم إلى النائب يدين وزيرة الصحة وكل العاملين معها.. فيديو

قال الدكتور ناصر زغلول نقيب أطباء المنيا، إن أمس كان هناك اجراء عملية لاحد المصابات وله عملية أخرى اليوم الفجر والمصابة الثانية يتبقي لها عملية اخيره غير العمليات التي قامت بها .
وأضاف"ناصر زغلول" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"مساء dmc"المذاع علي قناه"dmc"، أن معهد ناصر يوجد به حتي الان 4 طبيبات وحالتهم الصحية مستقرة وما حدث لأبنائنا واولادنا مأساه.
وأوضح"ناصر زغلول" أن القرار الذي صدر هو قرار عشوائي ولم يكن هناك تنظيم الي سفرهم للقاهرة كما أنهم استعملوا معهم أسلوب التهديد والوعيد والأمر التعسوفية التي حدثت لهم .
وتابع" ناصر زغلول" أن البلاغ المقدم إلى النائب سيدين وزيرة الصحة وكل العاملين معه والذين تسببوا في هذا الحادث وهذا أقل ما نقوم به من اجل حق هؤلاء الضحايا.
واستكمل " ناصر زغلول" أن الطبيبات الذين قاموا بالحادث من سيعيش منهم سيعيش با إصابات دائمة ولابد ان يكون هناك رد فعل لما حدث لهم .
وأضاف"ناصر زغلول" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"مساء dmc"المذاع علي قناه"dmc"، أن معهد ناصر يوجد به حتي الان 4 طبيبات وحالتهم الصحية مستقرة وما حدث لأبنائنا واولادنا مأساه.
وأوضح"ناصر زغلول" أن القرار الذي صدر هو قرار عشوائي ولم يكن هناك تنظيم الي سفرهم للقاهرة كما أنهم استعملوا معهم أسلوب التهديد والوعيد والأمر التعسوفية التي حدثت لهم .
وتابع" ناصر زغلول" أن البلاغ المقدم إلى النائب سيدين وزيرة الصحة وكل العاملين معه والذين تسببوا في هذا الحادث وهذا أقل ما نقوم به من اجل حق هؤلاء الضحايا.
واستكمل " ناصر زغلول" أن الطبيبات الذين قاموا بالحادث من سيعيش منهم سيعيش با إصابات دائمة ولابد ان يكون هناك رد فعل لما حدث لهم .