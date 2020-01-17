عضو مجلس نقابة أطباء المنيا تحمل الإدارة مسئولية حادث الكريمات.. فيديو

نفت الدكتورة نادية الأمين عضو مجلس نقابة أطباء المنيا، أن ما تردد عن رفض الأطباء لمهمة التدريب بشكل واضح، موضحة أن ماحدث ليس إلا اعتراض منهم على ضيق الوقت، لعدم القدرة توفير تذاكر قطار، خاصة وأن الطقس سيئ.



وأضافت نادية الأمين خلال حوارها لـ برنامج "الجمعة في مصر " الذي يذاع علي فضائيه "ام بي سي مصر"، أن المشكلة الأساسية كانت في التعسف الإداري مع الأطباء ليس أكثر.



وأشارت نادية الأمين إلي أن هناك قرارات شديدة اتخذت من نقابة أطباء المنيا، وتم تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في الأمر.



وأكدت نادية الأمين، أن مثل هذه الحوادث لا يمكن السكوت عنها، حتى لا تتكرر مرة أخرى مع مثل تلك التدريبات الطبية، موضحة أن هناك في كل محافظة مركز تدريب دون الحاجة للسفر لأماكن بعيدة.



وتابعت نادية الأمين، أنه كان من الممكن إبلاغ الفتيات قبل السفر أسبوع، مما يدين الإدارة وعدم حكمتها في اتخاذ القرارات، وعدم قدرتها على تنفيذ قرارات سليمة في وقتها.



وأكملت نادية الأمين، أن النقابة ستعوض أهالي المصابين تعويضا ماليا ونفسيا، ووجهت إدانة لوزارة الصحة لعدم توفيرها مكان للمبيت أو وسيلة تسهيل علي الفتيات.

