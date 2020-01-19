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فن

بعد انفصالها عن طارق العريان.. أصالة تحقق 6 ملايين مشاهدة بأغنية شامخ

الأحد 19/يناير/2020 - 11:07 م
أصالة
أصالة
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آيه عاطف
حققت المطربة أصالة، نجاح كبير بفيديو كليب أغنيتها الأخيرة "شامخ" حيث حققت 6 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب، وهي أول أغنية لها بعد انفصالها عن طارق العريان.

وتقول كلمات الأغنية: "حروف الصمت مكسورة .. فصدري صوت يجرحني .. بصرخة ماوصلت سمعي .. ولا حتى درت عني .. تكسر في عيوني الدمع .. بعد ما جمده عزي .. وصارت عزتي لنفسي .. هي أكثر ما يكسرني .. ولو شامخ وأنا شامخ .. أحس الضعف في همسي .. وأنا أداري وأنا داري .. كثير الصبر يقهرني".

"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز، وتوزيع منتصر محمد علي، ومكش وماستر OMIX.

يذكر أن آخر ألبومات أصالة، ألبوم "في قربك" والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة من بينها: "مبقاش سر"، و"جابوا سيرته".
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