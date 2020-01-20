تربية حلوان تختتم امتحانات مرحلة البكالوريوس اليوم

اقتربت كليات جامعة حلوان عن موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الاول لطلاب مرحلة البكاليريوس والليسانس للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠.



ومن المقرر ان ينهى طلاب كلية التربية، الامتحانات اليوم، بعد بدء طلابها في أداء الامتحانات في ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ .



جدير بالذكر ان كليات الخدمة الاجتماعية ،والتربية الفنية ، طب ، الحاسبات والمعلومات انهى كلابهم الامتحانات فى الفترة ما بين ١٥-١٩ يناير ٢٠٢٠ .



وبدأت الكليات بتجهيز الكنترولات لبدء اعمال تصحيح امتحانات الطلاب لاعلان نتائج الامتحانات فى اسرع وقت قبل بدء الفصل الدراسى الثانى.



اضافة الى انه تم تجديد موقع الجامعة لتسهيل عملية الاطلاع على النتائج بعد ظهورها مباشرة.



واعلنت جامعة حلوان انه سيتم حجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصرفات حتى يتم سدادها.