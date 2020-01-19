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أخبار العالم

بمشاركة الرئيس السيسي.. لندن تستضيف قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار

الأحد 19/يناير/2020 - 11:42 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قسم الخارجي
تستضيف العاصمة البريطانية لندن قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي.

ووفقا لوكالة رويترز فإن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتولى قيادة جلسات القمة، التي تجمع الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية.

وأضافت ان الهدف من هذه القمة هو عرض وتعزيز فرص الاستثمار في جميع الدول الأفريقية.

ويشارك في القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس النيجيري محمدو بوهاري والرئيس الغاني نانا أكوفو أدو.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل الي العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في قمة "أفريقيا بريطانيا للاستثمار".

وستغطي القمة عددا من القضايا الهامة من بينها التمويل المستدام والبنية التحتية، وخطط الاستثمارات المشتركة المستقبلية، والتجارة خاصة الفرص التجارية والاستثمارية بالقارة الأفريقية، وفرص النمو، وخطط الطاقة النظيفة بأفريقيا.

وتمهد قمة لندن الطريق لإبرام صفقات استثمارية، وحشد الاستثمارات سواء المستدامة أو الجديدة لخلق الوظائف وتعزيز المنفعة المتبادلة من خلال شراكات جديدة، بين بريطانيا ودول القارة الأفريقية.

وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة بين بريطانيا وأفريقيا تجاوز 33 مليار جنيه إسترليني عام 2018، بينما زاد عدد الشركات البريطانية العاملة بالأسواق الإفريقية إلى حوالى 2000 شركة، وارتفع حجم الاستثمارات البريطانية بالقارة إلى حوالى 20 مليار دولار حوالى 83.15 مليار جنيه إسترلينىفي العام الماضي.

من ناحية أخرى تعهدت الحكومة البريطانية مؤخرا بجعل الاستثمار في إفريقيا أولوية مؤكدة رغبتها فى خلق شراكة جديدة مع إفريقيا ترتكز على التنمية والازدهار والأمن المشترك.

كما أعلنت بريطانيا في أغسطس عام 2018 عن برنامج استثمار جديد لإفريقيا بقيمة أربعة مليارات جنيه إسترليني.
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