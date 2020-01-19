أول مباراة لـ كيكي.. برشلونة يهزم غرناطة بهدف ميسي في الدوري الإسباني

Ridiculous #Barca goal. Started by Puig winning the ball high up the pitch, great play from Messi, Griezmann, and Vidal before Messi finishes right-footed. pic.twitter.com/T0RUnweu4u — James Nalton (@JDNalton) January 19, 2020

حقق فريق برشلونة ، الفوز على نظيره نادي غرناطة بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.كان برشلونة المسيطر على أحداث الشوط الأول بالكامل، وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة وأبرزها التي سنحت للاعبه أنسو فاتي عندما سدد الكرة في الدقيقة السادسة ، لكن انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة نادي برشلونة ، حتى تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الأول للبارسا في الدقيقة 76 ، بعد جملة تكتيكية رائعة مع الفرنسي أنطوان جريزمان وأرتورو فيدال ، ليسدد ميسي الكرة على يمين حارس مرمى غرناطة، معلنًا عن الهدف الاول للبارسا، وهدف الانتصار للفريق الكاتلوني.وتعد هذه المباراة هي الأولى لكيكي سيتيين، الذي تم تعيينه مديرًا فنيًا جديدًا لبرشلونة، خلفًا للمقال إرنستو فالفيردي، بعد فشله بالتتويج بالسوبر الإسباني.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 43 في صدارة الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد نادي غرناطة عند النقطة 27 في المركز العاشر.