شادى الأمير يناشد الحكومة: اعطوني حضانة أولادي.. فيديو

قال المطرب شادى الامير ، إن الأم هاربة لانها عليهاحكم بالسجن بسبب اهمال تربيتها الي الاولاد اما بالنسبة الي هذا حكم اول درجة وتقدمت بالطعن بالمعارضة.





وأضاف" شادى الأمير "خلال مداخلة هاتفية في برنامج"حضرة المواطن "المذاع علي قناه"الحدث اليوم"،أن عند مطالبتي بأخذ الأطفال يتم الرد علي ان الاطفال في حضانة الام كما ان الام مهملة فيهم وانني اتمنى العثور عليهم بسبب إهمال الأم لهم.





وأوضح" شادى الامير ":أنني أناشد القضاء والحكومة المصرية أن يعطوني الحضانة عليهم وأنا أقوم بتربيتهم ولا تكون ولاية مصاريف فقط.





وتابع" شادى الأمير " أن الكاميرات والجيران اثبتو ان الام هي من وضعت الاطفال علي السلم كما ان الجيران قاموا بالاتصال بها لتأتي وتأخذ الأطفال وهي من رفضت .



