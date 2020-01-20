بعد بكائها .. لبني عبد العزيز مطلوبة على جوجل

تصدرت النجمة لبني عبد العزيز محرك بحث جوجل بعد انهيارها فى البكاء خلال تقديمها واجب العزاء فى رفيقتها وصديقتها الراحلة ماجدة الصباحي في العزاء المقام بمسجد عمر مكرم، وحاولت الفنانة دلال عبد العزيز ورجاء الحداوي تهدئتها، ليدور حديث جانبي بينهما بعد شكوى لبنى عبد العزيز بسبب عدم سؤال أحد عليها، لترد عليا دلال: "معلش يا حبيبتي أنا عارفة إننا مقصرين في حقك".



وحضر العزاء أيضا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإلهام شاهين، ليلى علوى، شهيرة، نرمين الفقي، دنيا عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، الإعلامي وائل الإبراشي، وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ الدقائق الأولى لتقديم واجب العزاء، منهم الفنان محمود قابيل، الإعلامي عمرو الليثي، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المنتج محسن علم الدين. وانهارت الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي في البكاء، أثناء رؤية صورة والدتها الراحلة فى عزائها المقام بمسجد عمر مكرم بالتحرير.