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أخبار العالم

العراق يشتعل.. عمليات كر وفر واعتقالات بعد محاولة المتظاهرين قطع الطرق

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:29 ص
قطع الطرق في بغداد
قطع الطرق في بغداد
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شيماء مصطفى
نقلت قناة "العربية" عن مراسليها في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن هناك اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة العراقية، وذلك بعد تجمع محتجين في ساحة الطيران وسط بغداد.

كما شهدت العاصمة عمليات كر وفر بين المتظاهرين والأمن على طريق "محمد القاسم"، حيث تم اعتقال عدد من الأشخاص حاولوا قطع الطريق وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

فيما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بسقوط قتيل وعدد من الجرحى في المواجهات التي نشبت بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، فتح الطرق في بغداد، بعد إغلاقها أمس من قبل محتجين.

وقالت الخلية في بيان نشرته شبكة "السومرية نيوز" العراقية، إن "قيادة عمليات بغداد فتحت جميع الطرق في بغداد التي حاولت المجموعات العنيفة غلقها".

وأعربت الخلية عن شكرها لـ"جهود المتظاهرين السلميين الذين ساهموا ودعموا القوات الأمنية في فتح جميع الطرق ومنع غلقها".

فيما ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الهدوء والحركة الطبيعية عادت إلى العاصمة بغداد، فيما قطع متظاهرون الطريق الدولي بين بغداد والناصرية عند جسر الفهد.

وكانت ليلة أمس شهدت أحداث كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد، مع انتهاء "مهلة الناصرية" التي وضعها المتظاهرون للطبقة السياسية، حيث أمهل المعتصمون مجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، أسبوعا لتحقيق المطالب.

وذكرت مراسلة وكالة "سبوتنيك" أن المعتصمين في مركز ذي قار، جنوبي بغداد، يدرسون إعلان المحافظة عاصمة مؤقتة للبلاد، وتشكيل الحكومة، وسط تصعيد، وقطع للطرق في عموم محافظات الوسط، والجنوب. بحسب تصريح أحد أبرز الناشطين المشاركين في اعتصامات الناصرية مركز ذي قار.

وقال ناصر السهل إن المتظاهرين يبحثون تشكيل حكومة وطنية انتقالية، بعد الاتفاق على إعلان ذي قار عاصمة مؤقتة للبلاد، بعد انتهاء "مهلة الناصرية"، حتى منتصف الليل من يوم أمس الأحد.

وطالب المعتصمون في "مهلة الناصرية" بإكمال قانون الانتخابات والمصادقة عليه، وإكمال الجدول المرفق للدوائر المتعددة مع تحديد حجم الدائرة، وتحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، ورابعا تكليف رئيس لمجلس الوزراء، شرط أن يكون مستقل مؤقت غير جدلي.
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