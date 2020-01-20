الاتحاد الأوروبي: وقف إطلاق النار في ليبيا يحتاج إلى من يراقبه



قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، اليوم الاثنين، إن وقف إطلاق النار في ليبيا يحتاج إلى من يراقبه حرصا على استقرار الأوضاع هناك، وذلك ردًا على نشر قوات أوروبية بالبلاد.



وأعلنت المستشارة الألمانية أنحيلا ميركل، الأحد، أن قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا، أكدوا التزامهم باحترام حظر إرسال الأسلحة إلى هذا البلد، وعدم التدخل في شئونه الداخلية.



وجاءت تصريحات المستشارة الألمانية، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة برلين بشأن ليبيا، عقدته بمشاركة وزير خارجيتها هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وتحدثوا فيه عن تفاصيل الاتفاق الخاص في ليبيا.



وتعهد المشاركون بعدم التدخل في الشئون الداخلية الليبية، وشدد البيان الختامي على أن الوضع في ليبيا يهدد الأمن والسلم العالميين، موضحًا أن في ليبيا أرضًا خصبة للجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية.