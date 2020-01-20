فيلم Bad Boys for life يتصدر الـ بوكس أوفيس ..فيديو

تصدر فيلم Bad Boys for Life للنجم العالمي ويل سميث لائحة شباك تذاكر السينما الامريكية الـ بوكس اوفيس بايرادات بلغت 59 مليونا و 175 الف دولار أمريكي بعد مرور ايام على طرحه.



الفيلم من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز.



كما يشارك فى البطولة شارون فايفر، دي جي خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدني باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلي توولز.



ويدور الجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Life حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لوري في أزمة منتصف العمر.



ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألباني، قتلوه شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة في حالة قيامهم بـ مهمة محددة.