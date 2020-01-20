AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فيلم Bad Boys for life يتصدر الـ بوكس أوفيس ..فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:21 ص
ويل سميث ومارتن لورانس
ويل سميث ومارتن لورانس
Advertisements
شروق ابراهيم
تصدر فيلم Bad Boys for Life للنجم العالمي ويل سميث لائحة شباك تذاكر السينما الامريكية الـ بوكس اوفيس بايرادات بلغت 59 مليونا و 175 الف دولار أمريكي بعد مرور ايام على طرحه.

الفيلم من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز.

كما يشارك فى البطولة شارون فايفر، دي جي خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدني باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلي توولز.

ويدور الجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Life حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لوري في أزمة منتصف العمر.

ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألباني، قتلوه شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة في حالة قيامهم بـ مهمة محددة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

Frozen II يتصدر الـ بوكس أوفيس بـ 85 مليون دولار.. فيديو

تفاصيل عودة فيلم Bad Boys.. فيديو

Frozen II يتصدر الـ بوكس أوفيس بهذه الإيرادات .. فيديو

بعد 3 أيام على طرحه.. Bad Boys for life يحقق إيرادات بقيمة 66 مليون دولار

ترشيحاتنا

الصحف السعودية اليوم.. هزيمة نكراء لـ أردوغان في قمة برلين.. طهران تتراجع عن تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية.. العراقيون يطالبون إيران بمغادرة البلاد.. ومحامو ترامب: مساءلته معيبة

العشق الممنوع.. أم تخطف عريس ابنتها في شهر العسل وتنجب منه

العراق يشتعل.. عمليات كر وفر واعتقالات بعد محاولة المتظاهرين قطع الطرق

جمال شعبان يكشف 8 إشارات تنذر باحتمالية الإصابة بأزمة قلبية خلال شهر

مصر توقع 9 اتفاقيات بترولية باستثمارات أكثر من 452 مليون دولار بمنطقتى البحر المتوسط والصحراء الغربية

صحيفة أجنبية تتغزل فى جمال مصر.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لدغات ثعبان سام تودي بحياة مسن في الـ76.. تفاصيل مؤسفة

براد بيت وطليقته جينيفر أنيستون يخطفان الأنظار في حفل Screen Actors Guild awards

تفاصيل نيسان آريا SUV الكهربائية ذات السرعة الخارقة.. صور