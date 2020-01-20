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شاهد.. سكن العاملين فى العاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:51 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
عرض برنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، فيديو لسكن العاملين فى العاصمة الادارية الجديدة والذي تنفذه وزارة الإسكان في مدينة بدر، ويكشف الفيديو جودة التشطيبات فى الإسكان وقرب الانتهاء منها بنسبة كبيرة.

ورصدت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرابة 3.5 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر لموظفي الحكومة العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واختتم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جولته التفقدية في مدينة بدر يوم السبت الماضى، بتفقد الوحدات السكنية المُخصصة للعاملين في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد وزير الإسكان بمستوى التشطيبات، مشددا على ضرورة الاهتمام بجودة أعمال التشطيب والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروع بأعلى جودة.

وتفقد وزير الإسكان مشروع محطة رفع الصرف الصحي، بطاقة 25 ألف م٣ يوميا، لتخدم مساحة 1600 فدان بمدينة بدر، وتستقبل الصرف الصحي القادم من العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال خط طرد 630 مم.


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