جينيفر لوبيز بإطلالة مثيرة في حفل توزيع جوائز SAG ..صور

خطفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز الأنظار خلال حضورها حفل توزيع جوائز SAG بظهورها بفستان اسود مثير، برفقة خطيبها اليكس رودريجرز.



واطلت جينيفر لوبيز التي تبغ من العمر 50 عامًا بفستان اسود مكشوف من الظهر طويل مع تسريحة شعر كلاسكية ومكياج لامع.



وكانت جينيفر لوبيز مرشحة في الحفل لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Hustlers.



قصة الفيلم مأخوذة عن المقال الشهير لصحيفة "نيويورك تايمز" الذي يحمل اسم "Hustlers at score"، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الراقصات في ملهى ليل شهير في نيويورك يخططون لسرقة أثرياء المدينة خلال السهرات.



وتعود أحداث الفيلم الى بداية الالفينات عندما ضربت الأزمة المالية الاقتصاد الامريكي، والفيلم من إخراج وكتابة الأمريكية Lorene Scafaria.

