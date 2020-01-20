تقلل الحبوب وتحمي من الشيخوخة.. 6 فوائد صحية لشرب الماء للبشرة

عادة ما ينصح الأطباء بضرورة تناول 3 ليتر ماء كل يوم، فهي لها فوائد صحية عديدة، سواء للكلى أو البشرة او الشعر أو لضغط الدم، وغيرها من المشاكل الصحية .
لكن بشكل خاص هناك فوائد معينة لشرب الماء بالنسبة للبشرة، سواء الدهنية أو الجافة ، إليك فوائد الماء للبشرة بحسب موقع Glowpink المعني بجمال المرأة :
1- شرب الماء بكثرة يساعد على ترطيب البشرة ويحيمها من الجفاف
2- الماء تحمي الجلد من الترهل و الشيخوخة المبكرة
3- شرب الماء يساعد على تجديد خلايا البشرة
4- تقلل ظهور الخطوط الدقيقة حول العينين و الفم
5- بالنسبة للبشرة الدهنية، تساعد الماء على تقليل نسبة الدهون بالوجه
6- تساعد في علاج حب الشباب والبثور عن طريق ترطيب الجلد و تقليل الدهون.
لكن بشكل خاص هناك فوائد معينة لشرب الماء بالنسبة للبشرة، سواء الدهنية أو الجافة ، إليك فوائد الماء للبشرة بحسب موقع Glowpink المعني بجمال المرأة :
1- شرب الماء بكثرة يساعد على ترطيب البشرة ويحيمها من الجفاف
2- الماء تحمي الجلد من الترهل و الشيخوخة المبكرة
3- شرب الماء يساعد على تجديد خلايا البشرة
4- تقلل ظهور الخطوط الدقيقة حول العينين و الفم
5- بالنسبة للبشرة الدهنية، تساعد الماء على تقليل نسبة الدهون بالوجه
6- تساعد في علاج حب الشباب والبثور عن طريق ترطيب الجلد و تقليل الدهون.