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تقلل الحبوب وتحمي من الشيخوخة.. 6 فوائد صحية لشرب الماء للبشرة

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:46 م
فوائد شرب الماء للبشرة
فوائد شرب الماء للبشرة
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رشا عوني
عادة ما ينصح الأطباء بضرورة تناول 3 ليتر ماء كل يوم، فهي لها فوائد صحية عديدة، سواء للكلى أو البشرة او الشعر أو لضغط الدم، وغيرها من المشاكل الصحية .

لكن بشكل خاص هناك فوائد معينة لشرب الماء بالنسبة للبشرة، سواء الدهنية أو الجافة ، إليك فوائد الماء للبشرة بحسب موقع Glowpink المعني بجمال المرأة :

1- شرب الماء بكثرة يساعد على ترطيب البشرة ويحيمها من الجفاف
2- الماء تحمي الجلد من الترهل و الشيخوخة المبكرة
3- شرب الماء يساعد على تجديد خلايا البشرة
4- تقلل ظهور الخطوط الدقيقة حول العينين و الفم
5- بالنسبة للبشرة الدهنية، تساعد الماء على تقليل نسبة الدهون بالوجه
6- تساعد في علاج حب الشباب والبثور عن طريق ترطيب الجلد و تقليل الدهون.

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