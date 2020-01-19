وفري فلوس الصالون.. طريقة تنظيف البشرة بالمنزل

تنظيف البشرة من التفاصيل التي تهتم بها الفتيات واللعب يجب إجراؤها مرة كل أسبوع خاصة مع الخروج اليومي المتكرر ، فتتعرض البشرة الأوساخ والأتربة وأشعة الشمس وغيرها من الأمور التي تؤثر على نضارة البشرة ورونقها .





بدلا من إنفاق مبلغ كبير على تنظيف البشرة في صالونات التجميل، يمكنك إجراء البشرة بنفسك في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبمكونات متوفرة في مطبخك، وذلك كما نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة ..





١ قومي اولا بغسل وجهك جيدا بالغسول المناسب لبشرتك





٢- حضري سكراب طبيعي للبشرة ، ومن أسهل وصفات التقشير المتوفرة في أي منزل هي ملعقتن سكر بني مع ملعقتين عسل ابيض ، أو ملعقة قهوة مع ملعقة عسل او زيت زيتون





٣- اخلطي مكونات السكراب ودلكي بها بشرتك في حركات دائرية لطيفة لمدة عشر دقائق، لتقشير البشرة يساعد على التخلص من طبقة الجلد الميت ويمنح بشرتك نضارة وصفاء.





٤- بعد فرك البشرة بالسكراب، اتركي الخليط خمس دقائق على وجهك ثم اغسليه جيدا.





٥- القوة التي تلي التقشير هي حمام البخار، لكن لا يفضل إجراء هذه الخطوة الا بالشهر لأن تعرض البشرة يفتح المسام، لذا يفضل أن يتم مرة واو فقط بالشهر.





٦- عرضي بشرتك للبخار لمدة ربع ساعة، حيث يتم فتح مسام البشرة وهنا يجب استغلال هذه الخطوة لوضع ماسك طبيعي صحي يزيد نضارة بشرتك





٧- حضري ماسك طبيعي مناسب لنوع بشرتك ، مثلا يمكنك خلط ملعقة حليب مجفف مع ملعقة ترمس مطحون وملعقتين ماء ورد ، فهذه الوصفة تعمل على تفتيح البشرة وتبييض الوجه بشكل فعال كما أنها مناسبة لجميع أنواع.





٨- ضعي الماسك على وجهك لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بماء فاتر.



