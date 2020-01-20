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حوادث

٧ توصيات لورشة عمل الإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية .. تعرف عليها

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:42 م
ورشة عمل الاجراءات
ورشة عمل الاجراءات العاجلة
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محمد زهير
انتهت ورشة العمل التى عقدها الاتحاد العربي للقضاء الإدارى بعنوان " نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية " ، إلى تشكيل مجموعة عمل عربية لدراسة النظم القانونية التى تأخذ بنظام قاضي الأمور المستعجلة في القضاء الإداري ، ووضع قانون عربي استرشادي ليكون معينًا للدول الراغبة في الأخذ بهذا النظام.

وأضافت التوصيات ، أنه من الضرورى دراسة مدى توافق نظام الدعاوى التحفظية والأوامر على العرائض مع طبيعة الدعوى الإدارية لأهميتها في حماية الحقوق الفردية والعامة .

وأشارت إلى ضرورة وضع قاعدة مرنة لنظام وقف التنفيذ حتى تتسع لتشمل بعض المنازاعات المالية التى لا تحتمل التأخير والعدول عن فكرة عدم جواز وقف تنفيذها ، فضلًا عن دعوة الدول الأعضاء إلى إصدار قانون منظم للإجراءات والمرافعات الإدارية .

وتضمنت أيضا التوصيات دعوة الدول الأعضاء الي تقديم أبرز الاحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الادارية في موضوع الورشة تمهيدًا لنشرها بالنشرات العلمية الصادرة من الاتحاد العربي للقضاء الادارى.

وانتهت التوصيات، الي ضرورة العمل علي تنمية مهارات القاضي الإدارى في الاجتهاد واستنباط القواعد القانونية ، فضلًا عن ضرورة عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتكررة بين قضاة المحاكم الإدارية بالدول العربية والأجنبية لتحقيق تتبادل المعارف القانونية .
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