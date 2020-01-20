مستقبل وطن يطلق قافلة كبرى لتوزيع البطاطين على المستشفيات بمحافظة مطروح

أطلق حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة مطروح، قافلة كبيرة ضمن مبادرة "شتاء دافئ"، تحت رعاية المهندس صالح سلطان أمين الحزب بالمحافظة، وذلك بإهداء عدد كبير من البطاطين بمديرية الصحة بمطروح، لتوزيعها على مستشفيات المحافظة، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم.



من جانبه أكد المهندس صالح سلطان، أمين الحزب بالمحافظة، أن المبادرة جاءت فى إطار حرص الحزب على خدمة مواطني مطروح، وتفعيل الدور الاجتماعي والسياسي، وتخفيف العبء على المواطنين، وتحسين المستوى المعيشي والصحي لهم.



كما أكد أيضا أن الحزب يسعى دائما لخدمة المواطن المطروحى، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية له في ظل مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس، وجاء ذلك بحضور عدد من أعضاء أمانة الحزب بالمحافظة.



يذكر أن الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، تقوم أيضًا بتنظيم العديد من القوافل الطبية والخدمية والتي تصب جميعها في إطار الالتزام بالدور المجتمعي وذلك بتقديم الدعم والمساعدات للأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل في مجالات الصحة والمساعدات المعيشية خاصة في المناطق العشوائية والتي تعيش ظروفًا اقتصادية واجتماعية صعبة.