سيناريو "أفريقي" يهدد حلم الأهلي

فوز فريق النجم الساحلى التونسى، خارج أرضه، على نظيره الهلال السودانى، بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية، فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، تسبب فى إشعال الأوضاع داخل المجموعة التى تضم فريق الأهلى، وبلاتينيوم بطل زيمبابوى.



بطل تونس رفع رصيده إلى 9 نقاط جعلته يحتل صدارة جدول الترتيب ويأتى خلفه النادى الأهلى برصيد 7 نقاط بعد أن فقد نقطتين غاليتين بتعادله مع بلاتينيوم المتواضع 1/1، ثم الهلال السودانى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويأتى فى المركز الأخير فريق بلاتينيوم بنقطة واحدة، حصدها على حساب النادى الأهلى، وودع البطولة رسميًا.



وتُعد المباريات المتبقية لأندية النجم الساحلى والأهلى والهلال بمثابة المعركة حيث تتوافر للثلاثة فرصة التأهل لدور الـ8 من البطولة، وان كان النجم الساحلى فرصته أكبر عندما يلتقى فى الجولة الأخيرة بملعبه فريق بلاتينيوم المتواضع، وفوزه يؤكد تأهله بصرف النظر عن نتيجة مباراته القادمة أمام فريق الأهلى.



فوز الأهلى على النجم الساحلى، بأى نتيجة، فى الجولة الخامسة، التى تقام يوم 26 يناير الحالى، بملعب السلام، بالقاهرة، وحصد الثلاث نقاط، تجعله يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، ويبقى بطل تونس وصيفًا برصيد 9 نقاط.



وفى نفس التوقيت يستضيف بلاتينيوم، بملعبه، نظيره الهلال السودانى، فى مباراة قد تحمل سيناريو يخشاه جمهور الأهلى، ويجعله ينتظر بقلق شديد مباراة الأهلى الأخيرة أمام الهلال فى ملعبه بالسودان وقد تأتى مهددة لحلم عشاق الفانلة الحمراء فى العبور للدور القادم من البطولة.



نجاح الهلال فى التعادل مع فريق بلاتينيوم ستارز، يرفع رصيد بطل السودان إلى 7 نقاط، وفوزه يجعل رصيده 9 نقاط، وفى كلتا الحالتين سيأتى ثالثًا فى المجموعة الثانية، ولو حدث السيناريو المذكور ستكون مباراة بطل السودان أمام الأهلى بملعب الهلال، فى الجولة الأخيرة، نارية وشرسة، ومسألة حياة أو موت لكلا الفريقين.



إذا رفع الهلال رصيده إلى 7 نقاط، سيقاتل من أجل الفوز على الأهلى، بهدف نظيف، وحصد الثلاث نقاط حتى يرفع رصيده إلى 10 نقاط يتساوى بها مع الأهلى وتكون نتيجة المباراتين فى صالح الهلال، ويتأهل إلى دور الـ8 ويطيح بالأهلى خارج البطولة.



فى كل الأحوال، الأهلى لن يتنازل عن الفوز على النجم الساحلى وحصد الثلاث نقاط لتعزيز موقفه واعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الثانية، وسوف تحتشد جماهيره باستاد السلام لمؤازرة فريقها حتى يتخطى عقبة بطل تونس، ثم بعد ذلك التفرغ لمباراة الهلال السودانى، وأتوقع أن تأتى شرسة حال تحقيق الهلال نتيجة إيجابية فى زيمبابوى.



ويُعد التعادل فى مباراة الهلال بالسودان، بمثابة جواز مرور الفريق الأحمر، لدور الـ8 بدورى أبطال افريقيا، ولا أستبعد فوز الأهلى فى السودان، وتحقيق انتصار يؤكد تفوقه ويرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويحتل بها صدارة مجموعته، بشرط تحقيق نتيجة إيجابية أمام النجم الساحلى.



المثير للدهشة، أن الأهلى فاز فى كل مبارياته المحلية ويتصدر الدورى العام، ولكن على المستوى الأفريقى لعب 4 مباريات، تلقى هزيمة من النجم الساحلى، وتعادل مع أضعف فرق البطولة، وفاز فى مباراتين، واستقبل مرماه 3 أهداف، لذا عليه الحذر من السيناريو المحتمل، وأن يأخذ حذره فى لقاء الهلال السودانى، بالجولة الأخيرة، لانه سيحدد من المتأهل لدور الـ8 من البطولة التى يحمل لقبها 8 مرات ويحلم بالتاسعة.

