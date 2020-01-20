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حوادث

رواد السوشيال ميديا يهاجمون أعداء الوطن

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:19 م
فيس بوك
فيس بوك
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مصطفى رماح
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على بعض الصحفيين، الذين يقومون بالهجوم على الدولة، مستهدفين هدمها وتخريبها فى ظل النجاحات التي تقوم بها الدولة فى الفترة الأخيرة.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى: "هناك من يتاجر بيننا ويقوم بتشويه كل ماهو جيد على أرض الواقع، ويستهدف تشويه كل ما تحققه الدولة من إنجازات، وكل ذلك مقابل الحصول على الدولارات من أعداء الوطن، وللأسف هؤلاء يتسللون للوسط الصحفي لبث سمومهم بيننا".

وقال آخر: "الحمد لله ربنا دائما بيلطف بوطننا، فدائما العملاء والخونة يفضحون أنفسهم، ولكنهم للأسف بيقوموا بالتسلل لمؤسسات الدولة".

وأضاف: "أن هؤلاء يستخدمون نفس أساليب الجماعة الإرهابية، ولكن الشعب المصرى يعى دائما تلك المخططات والأهداف الخبيثة".
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