نتائج وترتيب القاهرة .. سيراميكا يواصل تصدره منفردا والداخلية وصيفا

انتهت منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والتي شهدت فوز الترسانة علي منافسه منتخب السويس بنتيجة هدف دون رد .
وجاءت باقي النتائج كالتالي:
جمهورية شبين ٠-١ بتروجيت
سيراميكا كليوباترا ٠-٠ الداخلية
النصر ١-١ كوكاكولا
النجوم ٣-١ القناة
المريخ ١-١ الزرقا
وجاء جدول الترتيب كالتالي
١- سيراميكا كليوباترا : ٢٨ نقطة
٢- الداخلية ٢٠ نقطة
٣- القناة ١٩ نقطة
٤- بتروجيت ١٨ نقطة
٥- النجوم ١٧ نقطة
٦ - السويس ١٧ نقطة
٧- كوكاكولا ١٧ نقطة
٨- النصر ١٥ نقطة
٩-شبين ١٤
١٠ - الترسانة ١٢
١١- المريخ ٧
١٢ -الزرقا ٥
وجاءت باقي النتائج كالتالي:
جمهورية شبين ٠-١ بتروجيت
سيراميكا كليوباترا ٠-٠ الداخلية
النصر ١-١ كوكاكولا
النجوم ٣-١ القناة
المريخ ١-١ الزرقا
وجاء جدول الترتيب كالتالي
١- سيراميكا كليوباترا : ٢٨ نقطة
٢- الداخلية ٢٠ نقطة
٣- القناة ١٩ نقطة
٤- بتروجيت ١٨ نقطة
٥- النجوم ١٧ نقطة
٦ - السويس ١٧ نقطة
٧- كوكاكولا ١٧ نقطة
٨- النصر ١٥ نقطة
٩-شبين ١٤
١٠ - الترسانة ١٢
١١- المريخ ٧
١٢ -الزرقا ٥