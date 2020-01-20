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رياضة

نتائج وترتيب القاهرة .. سيراميكا يواصل تصدره منفردا والداخلية وصيفا

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:34 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
انتهت منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والتي شهدت فوز الترسانة علي منافسه منتخب السويس بنتيجة هدف دون رد .

وجاءت باقي النتائج كالتالي:
جمهورية شبين ٠-١ بتروجيت
سيراميكا كليوباترا ٠-٠ الداخلية
النصر ١-١ كوكاكولا
النجوم ٣-١ القناة
المريخ ١-١ الزرقا

وجاء جدول الترتيب كالتالي
١- سيراميكا كليوباترا : ٢٨ نقطة
٢- الداخلية ٢٠ نقطة
٣- القناة ١٩ نقطة
٤- بتروجيت ١٨ نقطة
٥- النجوم ١٧ نقطة
٦ - السويس ١٧ نقطة
٧- كوكاكولا ١٧ نقطة
٨- النصر ١٥ نقطة
٩-شبين ١٤
١٠ - الترسانة ١٢
١١- المريخ ٧
١٢ -الزرقا ٥
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