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أخبار البلد

نقابة المحامين تكشف تفاصيل الدورة الجديدة بأكاديمية ناصر العسكرية وتحدد موعدها

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:20 م
دورات أكاديمية ناصر
دورات أكاديمية ناصر العسكرية
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حمادة خطاب
أعلن ماجد حنا، المشرف على دورات أكاديمية ناصر العسكرية، أنه من المقرر انعقاد دورة جديدة في الاستراتيجية والأمن القومي للمحامين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وذلك في التاسع والعشرين من يناير الجاري، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور.

وقال حنا، إن الدورة تنعقد بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بالدقي، وتبدأ من الساعة الرابعة عصرا، وتنتهي في الساعة الثامنة مساء، لمدة أسبوعين.

وعن شروط التقديم للالتحاق بالدورات، أوضح عضو مجلس النقابة العامة، أن قيمة الاشتراك في الدورة 500 جنيه، على أن تُملأ الاستمارة، مع إرفاق صورة فوتوغرافية، وصورة كارنيه عام 2019، وصورة بطاقة الرقم القومي، مع إرفاق رقم الهاتف المحمول المسجل على برنامج “الواتساب”، وتسلم إلى سكرتارية المجلس، أو إلى ياسر عبد الصادق، مدير العاملين بالنقابة، وذلك بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، منطقة وسط البلد، قبل موعد الدورة بفترة كافية، نظرا لاستغراق التحريات عن المشترك نحو ثلاثين يوما.

كانت الأمانة العامة لوزارة الدفاع وافقت، في الآونة الأخيرة، على التحاق المحامين بدورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مجالات: الاستراتيجية والأمن القومي، وإدارة الأزمات والتفاوض، وصناع القرار، بناءً على الطلب المقدم من نقيب المحامين، وبإشراف ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة.
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