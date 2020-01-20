شاهد .. هروب المئات من العواصف الرعدية والثلجية بشوارع أستراليا

صعق شخصان في عاصفة برقية بالجبال الزرقاء وجرح شخصان آخران في كانبيرا بعد اندلاع عواصف رعدية هائلة على الساحل الشرقي لأستراليا.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، أصيب صبي يبلغ من العمر 16 عامًا بحروق في جذعيه وذراعيه وساقيه عندما ضربته البرق بالقرب من مدينة كاتومبا ، في نيو ساوث ويلز ، في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاثنين، كما تم علاج رجل يبلغ من العمر 24 عامًا من قبل المسعفين بعد أن صعقهم البرق بالمنطقة ذاتها.



فيما دمرت العواصف الثلجية التي استمرت لمدة 15 دقيقة السيارات والمباني ، حيث حاول المارة الهروب من تلك العواصف والاحتماء بأي غطاء.



بينما تتجه العاصفة الآن إلى مساحات شاسعة من مدينة نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب شرق كوينزلان.







